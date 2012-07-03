Вступники взяли в облогу приймальні комісії (фото)
11:13, 03 липня 2012Суспільство
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Виші України 2 липня почали прийом документів від абітурієнтів на вступ.
Абітурієнти рядочками
Випускників шкіл цього року - 329 тисяч, отже слід чекати на жорстку конкуренцію за бюджетні місця, пише ТСН.
На прийом документів цього року в університетах, інститутах і академіях відводиться майже місяць - до 31 липня.
Абітурієнтів цього року 329 тисяч
За умовами вступу, абітурієнти можуть подати документи до п'яти вищих навчальних закладів на три напрями в кожному. Разом - по 15 "спроб" на кожного вступника.
Найголовнішою особливістю нинішнього року обіцяє стати жорстка конкуренція за бюджетні місця. Слід додати, що піднятий прохідний бар'єр - цього року доведеться набирати не менше 140 балів з профільних предметів і не менше 124-х - з інших.
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