Вступники взяли в облогу приймальні комісії (фото)

Випускників шкіл цього року - 329 тисяч, отже слід чекати на жорстку конкуренцію за бюджетні місця, пише ТСН.

На прийом документів цього року в університетах, інститутах і академіях відводиться майже місяць - до 31 липня.

За умовами вступу, абітурієнти можуть подати документи до п'яти вищих навчальних закладів на три напрями в кожному. Разом - по 15 "спроб" на кожного вступника.

Найголовнішою особливістю нинішнього року обіцяє стати жорстка конкуренція за бюджетні місця. Слід додати, що піднятий прохідний бар'єр - цього року доведеться набирати не менше 140 балів з профільних предметів і не менше 124-х - з інших.