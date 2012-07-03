У середу в Україні буде до +32° спеки

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в цілому по країні збережеться тепла погода, істотних опадів не очікується, лише в Карпатах можливий короткочасний дощ, гроза.

У північних областях без істотних опадів. Температура вночі 18-20 градусів, вдень 29-32. Вітер північно-західний, південно-західний, 3-10 м/с.

У південних областях без опадів. Температура вночі 17-23 градуси, вдень 27-32. Вітер північно-східний, 3-10 м/с.

У східних областях без істотних опадів. Температура вночі 16-17, вдень 28-30 градусів. Вітер північний, північно-західний, 3-10 м/с.

У західних областях переважно без опадів, лише в Карпатах можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-21 градус, вдень 30-35, в Карпатах 24-29. Вітер південно-східний, південно-західний, 5-10 м/с.

У центральних областях без опадів. Температура вночі 17-18 градусів, вдень 30-31. Вітер північно-західний, південно-західний, 3-10 м/с.

Погода на курортах Криму 4 липня: в Євпаторії, Севастополі, Феодосії та Ялті без опадів. Вітер північно-східний, північно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі 18-19 градусів, вдень 28-31.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Ялти, Севастополя та Одеси 22-24 градуси, у районі Євпаторії і Феодосії не вище 17.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 4 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві можливі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 18-20 градусів, вдень 29-32. Вітер південно-західний, південно-східний, 3-10 м/с, під час грози поривчастий.