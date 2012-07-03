Російські репери зняли кліп про Київ і Євро-2012: Є демократія, є свобода (відео)

Виконавці з московського проекту RapInfo написали пісню і зняли кліп про Київ і Євро-2012. Про це пише Українська правда.

У 4-хвилинному ролику "Ефір з України" репери розповідають про київську фан-зону, про атмосферу чемпіонату, про те, що міф про расизм в Україні розвіяно.

"Атмосфера дозволяє відчувати себе, як вдома" і "Все спокійно, немає нікого в погонах", співають музиканти.

Вони дякують головному тренеру збірної України Олегу Блохіну за "проявлений характер і вольову гру".

Завершується пісня "репортажем" з наметового містечка "Батьківщини" на Хрещатику.

Йому присвячені такі рядки: "Влада не боїться свого народу. Є демократія, є свобода, це так. Скажіть, можливо таке на Чистих прудах?!".

Імовірно, виконавці натякають на затримання москвичів під час мирних акцій у російській столиці.

Керівник проекту - син відомого журналіста Леоніда Парфьонова Іван.