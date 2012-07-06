Бютівці провідали даішника, на якого нібито наїхав Кожем’якін, - перелому немає

Партія «Батьківщина» спростовує повідомлення міліції про перелом ноги у підполковника міліції, співробітника ДАІ Лукіша, на якого нібито наїхав автомобілем голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, члени фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван Кириленко, Сергій Сас, Олександр Стешенко 5 липня відвідали Центральний госпіталь МВС, до якого на лікування потрапив згаданий підполковник.

«Депутати поспілкувалися із завідувачем відділення хірургії, і той поінформував, що у Лукіша немає жодного перелому. Єдине ушкодження, яке у нього є – розтягнення зв'язок в області голеностопу. Така травма, на думку лікаря, швидше за все, могла бути отримана під час зайнять спортом або невдалого приземлення на ногу, але аж ніяк не внаслідок наїзду транспортного засобу», йдеться у повідомленні.

«Є багато свідків, які можуть підтвердити, що міліція перешкоджала заїзду мікроавтобуса з обладнанням на місце проведення акції. Саме через те, що міліція порушувала права громадян, Андрій Кожем’якін був вимушений особисто сісти за кермо цього мікроавтобуса, щоб доправити необхідне обладнання для забезпечення звуком проведення акції. Але ніякого наїзду він не здійснював», зазначають у «Батьківщині».

Водночас, міліція замовчує факт, що цей правоохоронець за кілька хвилин до вигаданого інциденту з автобусом особисто вдарив в обличчя літню жінку, яка брала участь в акції протесту. Вона впала, отримала травму і зараз перебуває у лікарні № 17 Києва у нейрохірургічному відділенні з черепно-мозковою травмою, наголошують у партії.

«Роблячи брехливі заяви про переломи і «страшні травми» правоохоронців, які вони буцімто отримали від народних депутатів-опозиціонерів, влада має на меті відволікти увагу громадськості та перекласти відповідальність з силовиків на людей, що захищають правду», підкреслюють у «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, за даними Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві, 4 липня вдень на заступника начальника відділу ДПС управління ДАІ міста Києва біля Українського дому наїхав А.Кожем’якін

Під час охорони громадського порядку працівник ДАІ помітив чорний мікроавтобус, який було припарковано з порушенням правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, за кермом перебував один з народних депутатів. Підійшовши до автомобіля, офіцер попросив прибрати транспортний засіб. Депутат проігнорував вимогу правоохоронця, натомість почав рух у бік сходів Українського дому і скоїв наїзд на офіцера ДАІ. Правоохоронця госпіталізовано з попереднім діагнозом – перелом ноги.

За кермом мікроавтобуса перебував А.Кожем’якін, пересвідчитись у чому можна з отриманого журналістами відеозапису.