Працівницю Миколаївського зоопарку вкусила гадюка - жінка у лікарні

Як повідомив УНІАН заступник директора Миколаївського зоопарку Юрій Кириченко, жінка перебуває в стані середньої тяжкості.

Він повідомив, що степова гадюка виповзла з сіна, яке привезли в зоопарк із Криму.

"Це не наші змії, що втекли”, - зазначив Ю.Кириченко.

За його словами, гадюку, яка вкусила робітницю зоопарку, зловили, зараз вона в зоопарку.

Сіно, яке привезли до зоопарку, заготовлювали для корму копитних тварин.