Працівницю Миколаївського зоопарку вкусила гадюка - жінка у лікарні
11:43, 11 липня 2012Суспільство
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Робітницю Миколаївського зоопарку госпіталізували після укусу степової гадюки під час розвантаження сіна.
Гадюка зараз знаходиться у зоопарку
Як повідомив УНІАН заступник директора Миколаївського зоопарку Юрій Кириченко, жінка перебуває в стані середньої тяжкості.
Він повідомив, що степова гадюка виповзла з сіна, яке привезли в зоопарк із Криму.
"Це не наші змії, що втекли”, - зазначив Ю.Кириченко.
За його словами, гадюку, яка вкусила робітницю зоопарку, зловили, зараз вона в зоопарку.
Сіно, яке привезли до зоопарку, заготовлювали для корму копитних тварин.
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