У київському метро з вересня потяги їздитимуть частіше

Для забезпечення належних пасажирських перевезень в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр. комунальне підприємство «Київський метрополітен» розробить та з 3 вересня введе в дію зимовий графік руху потягів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”, зимовий графік передбачає, перш за все, збільшення кількості пар потягів, які виходять на лінії для перевезення пасажирів. Відповідно, буде зменшено інтервали між проїздами, що забезпечить перевезення пасажиропотоку, який з початком занять у навчальних закладах та поверненням людей з відпусток у столицю значно зросте.

Літній графік роботи метрополітену діє протягом липня та серпня.

Крім того, у метрополітені повідомили, що ведеться підготовка до зими, зокрема, фахівці коригують оперативні плани снігоборотьби, якими передбачено порядок, терміни, послідовність і засоби очистки від снігу колій, стрілочних переводів та прилеглих станцій. Також визначаються місця складування снігу на промислових майданчиках електродепо та погоджуються з районними шляхово-експлуатаційними управліннями Києва місця для складування снігу на звалищах.

Триває робота з ремонту й підготовки в зимових умовах рухомого складу, автомобільного, моторейкового транспорту, снігоочищувальної техніки. На вагоноремонтному заводі метрополітену проведено капітальний і поточний ремонти 90 вагонів, також відремонтовано 7 ескалаторів, замінено 419 дефектних перевідних брусів, виконано поточний ремонт 17 стрілочних електроприводів.

Крім того, на об’єктах метрополітену ведуться роботи з підготовки службово-виробничих приміщень, коригуються графіки роботи освітлення, опалення тощо.