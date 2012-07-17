Мінрегіон хоче заборонити використання в Україні дешевих миючих засобів

Відмову від використання побутової хімії з фосфатовмісними сполуками слід впроваджувати поетапно, як і відмову від використання поліетиленової упаковки малого об’єму, яку ініціював Мінрегіон.

На цьому наголосив виконуючий обов’язки Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Олександр Аліпов, повідомляє прес-служба Мінрегіону.

«Фосфати одні із найбільш агресивних забруднювачів води та поверхневих вододжерел, їхні сполуки погано розкладаються у природі, завдають їй надзвичайно великої шкоди. Шкодять вони і людині, з часом призводячи до різних захворювань і розвитку ракових клітин. Разом із тим, більшість вітчизняних очисних споруд не розрахована на очищення стоків від вмісту фосфатів, у першу чергу тому, що на момент їхнього проектування подібних технологій та миючих засобів просто не існувало», – сказав Олександр Аліпов.

За його словами, необхідна термінова розробка нормативно-правового акту про поетапне скорочення та заборону використання фосфатів у миючих засобах, аналогічного тому, який Мінрегіон розробив для поліетиленових пакетів малого об’єму.

«Все це реально засвідчить, що Україна поділяє, підтримує та безпосередньо діє відповідно до принципів проголошеного ООН десятиліття «Вода для життя», – наголосив О.Аліпов.

Нагадаємо, що вміст фосфатних сполук у миючих засобах заборонений у багатьох країнах світу вже понад 10 років. На цей час у Німеччині, Італії, Австрії, Норвегії, Швейцарії та Нідерландах перуть виключно порошками без фосфатів. У Бельгії понад 80% порошків безфосфатні, в Данії - 54%, Фінляндії і Швеції - 40%, Франції - 30%, Великобританії та Іспанії - 25%, Греції та Португалії - 15%. У Японії вже до 1986 року в пральних порошках фосфатів не було взагалі. Норми про заборону фосфатів у прально-мийних засобах діють в Республіці Корея, на Тайвані, в Гонконгу, Таїланді і в Південно-Африканській Республіці. У США такі заборони охоплюють понад третину всіх штатів.