Група Ахметова заволоділа Запоріжсталлю

Metinvest B.V., материнська компанія однойменної міжнародної вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", викупила у бізнес-групи "Індустріал" контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

Як повідомила прес-служба компанії, Metinvest B.V. оголосила про реалізацію опціону на викуп 50% у гірничо-металургійному бізнесі групи "Індустріал", внаслідок чого компанія разом з групою інвесторів консолідувала понад 50% акцій ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

Як повідомляється в прес-релізі групи у понеділок, в результаті двох етапів операції "Метінвест" разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату "Запоріжсталь" (зокрема у "Метінвесту" - 49,032%, група інвесторів – 1%), а також акцій, які раніше належали групі "Індустріал", у цілому ряду інших гірничо-металургійних підприємств.

«Придбання гірничо-металургійних активів Групи «Індустріал» проведено в рамках реалізації нашої довгострокової стратегії розвитку, що передбачає створення на базі «Метінвесту» сучасної вертикально-інтегрованої компанії світового класу із сильними позиціями в кожній з ланок виробничого ланцюжка. Один з ключових напрямів цієї стратегії – нарощування обсягів виробництва високоякісного металопрокату в Україні і збільшення виробництва продукції з високою доданою вартістю», – цитує прес-служба слова генерального директора «Метінвесту» Ігоря Сирого.

За наданою інформацією, опціон на придбання тих, що залишилися, 50% гірничо-металургійного бізнесу Групи «Індустріал» був наданий «Метінвесту» в липні 2011 року в рамках першого етапу операції між «Метінвестом» і Групою «Індустріал». За підсумками обох етапів операції «Метінвест» разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (у т.ч. «Метінвест» – 49,0032%, група інвесторів – 1%), а також акцій, що раніше належали Групі «Індустріал» в цілому ряді інших гірничо-металургійних підприємств.

В майбутньому «Метінвест» планує завершити консолідацію контрольного пакету. Всі необхідні дозволи на консолідацію контрольного пакету акцій комбінату «Запоріжсталь» були одержані «Метінвестом» в антимонопольних органах України та інших країн.

Найближчим часом «Метінвест» має намір завершити детальний аналіз ситуації на комбінаті «Запоріжсталь» з метою розробки комплексу заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячокатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного та ін. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутых профілів.

У липні 2011 р. співвласником комбінату «Запоріжсталь стала Група «Метінвест» (більш як 50% акцій підприємства).

«Запоріжсталь» 2011 рік завершила з чистим збитком 124,084 млн. грн, тоді як за 2010 р. підприємство одержало прибуток у розмірі 241,166 млн. грн.

«Метінвест» - вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дають змогу не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).