У заповіднику «Асканія-Нова» вигоріло 100 гектарів

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 17.05 4 серпня поблизу смт. Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області на території біосферного заповідника „Асканія-Нова”, площа якого становить 33 тис. 307 га, виникла пожежа.

О 0.40 5 серпня пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено суху траву окремими осередками, за попередніми даними, на площі близько 100 га.

До ліквідації пожежі залучалися 65 осіб та 16 од. пожежної та спеціальної техніки, у тому числі від МНС - 30 осіб особового складу та 5 од. техніки.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.