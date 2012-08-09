У Херсонській області горить вже 500 га лісу

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області з посиланням на дані Херсонського лісомисливського господарства.

Загальна площа лісових насаджень на цій ділянці лісництва становить близько 8 тис. га.

Також повідомляється, що під час гасіння пожежі постраждали 2 працівники Корсунського лісництва Херсонського обллісгоспу. Зокрема, 52-річний працівник з опіками 2-3 ступеня кінцівок і спини у тяжкому стані, другий, 81-річний, з діагнозом отруєння чадним газом у стані середньої тяжкості госпіталізовані до Цюрупінської райлікарні.

До ліквідації пожежі залучено 145 чоловік особового складу Херсонського обллісмисливгосподарства, управлінь МНС Херсонської і Миколаївської областей, 53 одиниці техніки, 2 вертольота МІ-8 і 2 літака АН-32.

Також у гасінні пожежі беруть участь 1 пожежний поїзд і 5 працівників «Укрзалізниці».

Роботи ускладнюються сильним поривчастим вітром і дуже сухою погодою - в області оголошено п'ятий, найвищий, клас пожежонебезпеки.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня сталося займання лісу в Гладковському і в Збур’ївському лісництвах Голопристанського району Херсонської області. Площа пожежі тоді становила 500 га лісу, з них 100 га верхового. 31 липня о 19.30 пожежу було ліквідовано.

Для гасіння лісової пожежі, крім підрозділів Херсонського лісгоспу, залучалися 259 чоловік і 76 одиниць техніки МНС України з 3 областей і Херсонського обллісгоспу.

Під час гасіння пожежі постраждали 5 чоловік. Один із них перебуває в опіковому відділенні Херсонської обласної лікарні, ще 4 відправлені літаком з Миколаєва до опікового центру в Донецьку.