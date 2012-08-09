У Херсонській області горить вже 700 га лісу

У Херсонській області лісова пожежа, що спалахнула сьогодні, 9 серпня, о 10:20 поблизу с.Кринки Цюрупинського району, на території Корсунського лісництва, вже розповсюдилася на площу близько 700 гектарів, з них 350 верхового лісу.

Як повіомляє прес-служба МНС, до ліквідації пожежі залучено 391 чоловік особового складу, 90 одиниць техніки, у тому числі від МНС - 315 чоловік особового складу та 49 одиниць техніки, 2 пожежні літаки Ан-32П та 2 вертольоти Мі-8 з водозливними пристроями.

В район пожежі додатково направлено сили й засоби МНС із АР Крим, Запорізької та Миколаївської областей. На місці події створено оперативний штаб з ліквідації пожежі.

У район пожежі направлено оперативну групу МНС на чолі з виконуючим обов’язки міністра МНС Віталієм Бутом.

Очікується, що о 21:00 в районі стихійного лиха приземлиться літак з прем’єр-міністром Миколою Азаровим на борту, який очолить штаб з ліквідації пожежі.

Як повіомили УНІАН в УЗГ МВС України, міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко прийняв рішення відрядити для ліквідації стихійного лиха 300 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України із військових частин Миколаївської та Херсонської областей.

За оперативними даними прес-служби облдержадміністрації, площа пожежі становить близько тисячі гектарів.