Українські студенти в десятці кращих у світі на Олімпіаді з астрономії

Олімпіада відбувалася 4-14 серпня 2012 року у м. Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія). Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Понад 150 учасників з 27 країн (Колумбії, Бразилії, Португалії, Словаччини, Греції, Хорватії, Литви, Чехії, Білорусі, Росії, Ірану, Індонезії, Індії, Китаю, Бангладешу, Таїланду та ін.) взяли участь в олімпіаді. Змагання проводилися у чотири етапи: командні змагання, обробка астрономічних даних, тур спостереження та теоретичний тур.

Під час обробки даних студентам були запропоновані спостереження проходження екзопланети по диску зорі та спектр далекої галактики. У турі спостереження учасники мали проявити знання та навички роботи з картою зоряного неба та вміння визначати кутові відстані та координати зір.

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В індивідуальних змаганнях українські студенти вибороли три призові місця:

срібна медаль - Марк Дубодєлов, студент І курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

дві бронзові медалі - Катерина Баринова та Валерія Жовковська, студентки І курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У командному заліку перше місце вибороли студенти Китайської Народної Республіки, команда України посіла 10 місце.