Україна призупинила екстрадицію підозрюваного в замаху на Путіна

Це пов'язано з рекомендацією Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Рішення про екстрадицію Осмаєва в Росію було прийняте 14 серпня - відповідну постанову виніс апеляційний суд Одеської області, відхиливши скаргу підозрюваного. Осмаєв уже був заочно арештований Лефортовський районним судом Москви.

Проте захист ймовірного лідера осередку угрупування "Імарат Кавказ" звернувся до ЄСПЛ. У скарзі, направленій до Європейського суду, адвокати зазначили, що в Росії Осмаєв може зазнати катувань та нелюдського поводження. ЄСПЛ запросив у України документи щодо цієї справі, а на час їх розгляду рекомендував зупинити екстрадицію.

"Екстрадиція вже була підготовлена​​, проте оскільки Україною підписано відповідні міжнародні конвенції, міжнародне законодавство для нас є пріоритетним і обов'язковим. Тож процедура була тут же припинена", - повідомив газеті "Коммерсант" начальник відділу зв'язків зі ЗМІ української Генпрокуратури Юрій Бойченко.