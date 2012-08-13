ЗМІ: одеський "убивця Путіна" чи то терорист, чи то жертва провокації

Він же був резидентом цього угруповання в Україні, повідомив один із співробітників Генеральної прокуратури газеті «Сегодня».

«Діяльність Осмаєва в Україні відстежувала ФСБ Росії. Про приїзд до нього двох бойовиків «Імарат Кавказу» також було відомо спецслужбам Росії. Пожежа на Тираспольській стала лише підтвердженням того, що в Одесі йшла підготовка до теракту. Після цього було прийнято рішення про оголошення Осмаєва в розшук і його арешт», — розповів представник Генпрокуратури.

Він також повідомив, що в комп'ютері А.Осмаєва зберігся зміст його електронних листів і розмов з емісарами «Імарат Кавказ».

Цивільна дружина підозрюваного Аміна Окуєва сказала газеті «Сегодня», що якщо чоловіка видадуть правоохоронцям РФ, то це призведе до його неминучої смерті.

«Адам просто не доживе до суду. Річ у тому, що кримінальна справа щодо нього сфабрикована і в суді вона просто розвалиться. Це не вигідно російським спецслужбам. Він потрапив у в'язницю в результаті провокації, уміло спланованої ФСБ», — переконана А.Окуєва.

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Як повідомляв УНІАН, російський "Перший канал" у лютому повідомив, що спецслужби Росії і України затримали в Одесі злочинців, які перебували у міжнародному розшуку. Зокрема, уродженець Грозного А.Осмаєв з 2008 року розшукувався російськими правоохоронними органами за звинуваченнями в здійсненні ряду злочинів терористичної спрямованості. З їх свідчень стало відомо, що вони готували замах на В.Путіна у Москві, який повинен було відбутися відразу після березневих виборів Президента Росії.

Газета "КоммерсантЪ-Украина" з посиланням на джерела в Службі безпеки України повідомляла, що підозрюваних не екстрадують до Росії, доки вони не відбудуть покарання за злочини, здійснені в Україні. Зокрема, як писало видання, затримані також підозрюються в організації вибуху в Одесі 4 січня 2012 року.

У квітні Лефортовський суд Москви видав санкцію на заочний арешт підозрюваних у підготовці замаху на В.Путіна – А.Осмаєва і громадянина Казахстану Іллі П’янзіна. Вони звинувачуються за частиною 2 статті 209 КК РФ (участь у стійкій збройній групі), частиною 1 статті 30 (виготовлення або пристосування особою засобів або знарядь вчинення злочину), статтею 277 (посягання на життя державного або громадського діяча, здійснене з метою припинення його державної або іншої політичної діяльності), частиною 3 статті 223 (незаконне виготовлення зброї) і частиною 3 статті 222 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв).

10 серпня Апеляційний суд Одеської області відклав екстрадицію А.Осмаєва до Росії.