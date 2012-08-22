Попов не знайшов обіцяних інвесторів для святкування Дня Незалежності

Раніше Попов заявив, що сцена на Майдані і салют буде організовано за кошти меценатів, тоді як організація салюту включена до вищевказаної угоди з «Таврійськими іграми».

Компанії замовлено організацію святкової концертної програми на Майдані незалежності за участю популярних естрадних виконавців, переможців, лауреатів та дипломантів популярних конкурсів і фестивалів. Кошти на гонорари для співаків в цій угоді не передбачено. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель», пишуть Наші гроші.

Ці півтора мільйони гривень мають піти на встановлення та обслуговування освітлювального, звукового, сценічного обладнання, декорування сценічного комплексу і забезпечення святкового феєрверку під час проведення концерту.

Власниками ТОВ «Тварійські ігри» є Світлана та Микола Баграєв, народний депутат, який у березні 2011 року перейшов з фракції БЮТ до фракції Партії регіонів. Минулого року фірма Баграєва також отримала від КМДА 1,50 млн грн. на організацію святкування Дня Незалежності.

Нагадаємо, окрім організації концерту на Майдані Незалежності КМДА також за 1,05 млн грн. найняла фірму для проведення концерту за участю симфонічного оркестру і академічної капели на Софійській площі в рамках відзначення Дня Незалежності України. Відтак два концерти без врахування гонорарів виконавцям коштуватимуть міському бюджету 2,55 млн грн.