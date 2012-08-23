Переговори щодо заміни озброєння ЧФ тривають

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко.

“Якщо це питання російська сторона хоче вирішувати, то треба вносити зміни в існуючі угоди або укладати інші. Переговорні процеси ведуться не один рік, і на сьогодні вони результату не дали”, - сказав В.Єльченко. При цьому він не виключив, що до кінця року у переговорному процесі можуть бути певні зрушення.

В.Єльченко нагадав, що у базовій угоді, яка регулює перебування російського флоту в Криму, визначена кількість і якість озброєнь ЧФ РФ.

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Як повідомляв УНІАН, зараз угода про розподіл Чорноморського флоту СРСР, підписана у 1997-му році, фіксує тільки перелік техніки, що перебуває на території України та підлягає розподілу між країнами. Заміна озброєння ЧФ РФ не передбачена у документі.

Для врегулювання питання необхідно підписати нові домовленості, обговорення яких триває вже майже 10 років. Україна наполягає на тому, аби проводити заміну за принципом "тип на тип" та "клас на клас". Водночас російська сторона хоче наростити потужність свого флоту на українській території.

Зокрема, у Санкт-Петербурзі вже будують три із шести новітніх підводних човнів для підвищення бойової готовності Чорноморського флоту РФ.

Командувач ЧФ РФ контр-адмірал Олександр Федотенков нещодавно заявляв, що договір про модернізацію російського флоту сторони підпишуть до кінця 2012 року.