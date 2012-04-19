Для України і Росії Харківські угоди означають різне

Про це українські експерти заявили під час відеомоста Москва-Київ на тему: "Харківські угоди: два роки потому", організованого РІА «Новости», повідомляє агентство.

У свою чергу, російські експерти відзначають позитивний вплив Харківських угод на економічне і прикордонне співробітництво Москви і Києва і вважають, що їх перегляд, навпаки, зашкодить розвитку відносин двох держав.

На думку учасника відеомоста з боку України, директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, Харківські угоди були необхідні обом сторонам на момент їх підписання, оскільки вони "якоюсь мірою розрядили" двосторонні відносини Москви і Києва і стабілізували їх.

"Але вони не вирішували і не вирішують досі жодну з проблем, які сьогодні хвилюють Україну і Росію", - сказав В.Карасьов.

Він зазначив, зокрема, що відповідно до Харківських угод орендна плата за бази ЧФ залишається незмінною, тоді як ціна на газ для України зростає. "Якщо ціна така, і Російська Федерація не збирається її знижувати, тоді давайте шукати розв'язку. Тоді не можна залишати орендну плату за флот, пов'язану з 50-доларовою ціною. Давайте тоді її пов'язувати з тією ціною, яку сьогодні має Україна", - запропонував В.Карасьов.

Інший український експерт директор "Агентства моделювання ситуацій" Віталій Бала також зазначив, що сам формат Харківських угод не сприяє розвитку взаємовигідних відносин Росії і України, оскільки тісно пов'язує питання про Чорноморський флот РФ з цінами, за якими Москва продає Києву газ. На думку В.Бали, ці два питання слід розділити, щоб позбавити ряд як українських, так і російських політиків і ЗМІ грунту для спекуляцій.

"На мій погляд, треба виходити на економіку в тому, що стосується економічних відносин, і на політику, де є політичний інтерес", - сказав В.Бала.

Керівник Центру СНД Інституту актуальних міжнародних проблем Дипломатичної академії МЗС РФ Сергій Жильцов також зазначив, що питання ціни на газ і перебування на Україні ЧФ Росії слід розділити.

"Я сподіваюся, що питання перебування флоту і питання ціни на газ все-таки рознесуть, адже питання ціни на газ - економічне питання, а питання перебування флоту - це все-таки геополітичне питання", - зазначив С.Жильцов.

Проте, на думку експерта, перегляд Харківських угод матиме на двосторонні відносини, швидше, негативний вплив. "Ми підписали угоди, пройшло не так багато часу. Українська сторона з різних причин - зовнішньополітичних, внутрішньополітичних - розпочинає перегляд. Якщо щороку ми підписуватимемо угоди, а потім їх знову переглядатимемо, то так двосторонні відносини ніколи не розвиватимуться", - сказав С.Жильцов.

Голова Загальноросійського руху підтримки флоту Михайло Ненашев з тезою про марність домовленостей 2010 року не погодився. Він підкреслив, що Харківські угоди впливають не лише на газові питання, а й, приміром, сприяють розвитку прикордонної співпраці між Росією і Україною і економічного партнерства.

"У нас за два роки товарооборот зріс до 40 мільярдів доларів за рік", - зазначив експерт.

М.Ненашев також додав, що за останні два роки зросла кількість перетинів російсько-українського кордону жителями обох держав. Він навів статистичні дані, відповідно до яких у 2010 році кількість перетинів кордону РФ і України на автомобілях становила 3 мільйони за рік, а на кінець 2011 року - понад 5 мільйонів.

"Ми відкрили людям можливість спілкуватися по-людськи і цивілізовано. Це теж усе в контексті Харківських угод", - сказав М.Ненашев.

Думки російських і українських аналітиків розійшлися і в питаннях, що стосуються безпосередньо перебування Чорноморського флоту РФ у Криму.

На думку В.Карасьова, ЧФ у майбутньому може завадити реалізації планів щодо перетворення Криму на туристичну зону міжнародного значення, "українську Анталію". Крім того, експерт вважає, що російський військовий флот у Криму не тільки не є стратегічним чинником, який створює безпеку України, а й може цій самій безпеці загрожувати.

У свою чергу, М.Ненашев підкреслив, що присутність ЧФ Росії створює в Криму близько 15 тисяч робочих місць, і податки, які платять люди, обслуговуючі інфраструктуру цього флоту, складають значну частину бюджету кримських міст, приміром, Севастополя.

М.Ненашев також не погодився з тим, що Чорноморський флот може перешкодити Криму стати "туристичною меккою" України, зазначивши, що у сусідів України по чорноморському регіону - Туреччині, Греції, Італії - поряд з курортами світового значення знаходяться військово-морські та авіаційні бази НАТО, і це не заважає розвитку курортної складової.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і РФ Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливим продовженням ще на п'ять років. В обмін на це Україна одержала знижку при закупівлях російського газу на 100 доларів за тисячу кубометрів.