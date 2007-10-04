Відбудеться презентація прем’єрного альбому Тріо бандуристок Національної радіокомпанії

16:39, 04 жовтня 2007
Суспільство
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05.10.07 о 18:00 відбудеться презентація прем’єрного альбому Тріо бандуристок Національної радіокомпанії.

До участі запрошені - президент Національної радіокомпанії України В.Набруско,  народна артистка України Н.Матвієнко, Надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Г.Катамадзе, радник посланник посольства Росії в Україні В.Лоскутов, академік, директор Інституту українознавства П.Кононенко та ін.

Український дім, вул.. Хрещатик, 2, Кобзарська світлиця, 3-й поверх.  Телефон:  8-067-507-31-22, petruk28@rambler.ru.           

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