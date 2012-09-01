Охоронець автовокзалу пошкодив камеру тележурналісту
02:04, 01 вересня 2012Суспільство
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У Дніпропетровську працівниками міліції затримано співробітника центрального міського автовокзалу, який пошкодив відеокамеру знімальній групі телеканалу під час виконання журналістами професійних обов’язків.
Центральний автовокзал Дніпропетровська, фото з офіційного сайту
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до чергової частини Кіровського райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції звернулась кореспондент місцевого 11-телеканалу з заявою про те, що працівники приватної охоронної фірми на території Дніпропетровського центрального автовокзалу перешкоджали роботі знімальної групи, при цьому пошкодили відеокамеру, чим завдали телекомпанії матеріальний збиток.
"Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група затримала підозрюваного – працівника Дніпропетровського центрального автовокзалу. На теперішній час він доставлений до райвідділу, проводиться перевірка", - зазначили в МВС.
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