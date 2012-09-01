Охоронець автовокзалу пошкодив камеру тележурналісту

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до чергової частини Кіровського райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції звернулась кореспондент місцевого 11-телеканалу з заявою про те, що працівники приватної охоронної фірми на території Дніпропетровського центрального автовокзалу перешкоджали роботі знімальної групи, при цьому пошкодили відеокамеру, чим завдали телекомпанії матеріальний збиток.

"Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група затримала підозрюваного – працівника Дніпропетровського центрального автовокзалу. На теперішній час він доставлений до райвідділу, проводиться перевірка", - зазначили в МВС.