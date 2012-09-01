В Одесі міліція довела чоловіка до того, що він розпоров собі живіт

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, працівники Управління внутрішньої безпеки облУВС встановили, що в Ланжеронівському відділенні міліції мали місце «факти знущань над затриманим за дрібну крадіжку. Внаслідок психологічної і фізичної дії громадянин заподіяв собі тілесні ушкодження, у зв'язку з чим був госпіталізований для надання медичної допомоги. Потім його доставили в Приморський РВВС для проведення слідчих дій».

За підсумками перевірки «четверо співробітників Ланжеронівського відділення міліції звільнено, ще троє притягнуто до дисциплінарної відповідальності», - зазначили в облУВС.

Матеріали службової перевірки направлені в прокуратуру Приморського району Одеси для прийняття рішення про порушення кримінальної справи.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, чоловік нібито вкрав з торгового лотка м'яку іграшку. Його затримали охоронці і передали в міліцію. Працівники міліції три доби, застосовуючи незаконні методи дії, вимагали чоловіка зізнатися і в інших крадіжках. У відчаї затриманий розпоров собі живіт і був госпіталізований.