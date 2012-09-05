Крим залучає турецький бізнес

Як повідомляє прес-служба Радміну, така можливість обговорювалася на зустрічі заступника голови кримського уряду Валерія Пальчука з генконсулом Турецької Республіки в Одесі Хусейном Ергані.

Так, пріоритетним названо індустріальний парк у місті Щолкіно в Ленінському районі, його площа становить 200 га, орієнтовний обсяг інвестицій – 648 млн. грн. Ще два парки планується створити в Джанкойськомк і Бахчисарайскому районах. Площа 25 і 32 га, відповідно, обсяг інвестицій - по 200 млн. грн.

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В.Пальчук повідомив, що уряд Криму готовий надати турецьким бізнесменам інформацію про економічний потенціал регіонів, де планується організувати промпарки, а також сприяти в реалізації інвестпроектів. «З вашого боку ми чекаємо ефективного підходу в питанні територіального розміщення промислових зон та їх насичення», - сказав він.

За інформацією прес-служби Радміну, представники Туреччини мають намір упродовж тижня відвідати кримські проммайданчики для більш детального ознайомлення та їх технічної й економічної оцінки.