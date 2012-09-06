Козаки забили дошками двері в офіс Femen (фото)

19:10, 06 вересня 2012
Суспільство
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Представники організації «Вірне козацтво» забили дошками вхід в офіс руху «Femen».

Femen ускладнили прохід

Про це повідомляється на сайті «Femen».

«Офіс Femen обліпили вірні козаки. Щойно група людей, котра своїм виглядом нагадує масовку кінофільму «Тихий Дон», намагалася заблокувати вхід в офіс Femen на Михайлівській, 21. Скандуючи «За веру, царя и отечество!», помахуючи молотками і осавульськими нагайками, ряджені почали навхрест забивати вхідні двері», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що «Вірні козаки» прибили до одвірка табличку з написом «Бабі дорога – від печі до порогу».

Активістки Femen зберегли «самобутню табличку» і прибили її до дверей офісного туалету.

На сайті опубліковані фотографії забитих навхрест двома дошками дверей офісу з табличкою «Бабі дорога – від печі до порогу». На дошках написано «Вірне козацтво».

«Патріархат, як і будь-яка віджила система, постає перед нами у все безглуздіших формах. Свідченням тому архаїчно–комічні образи його ідеологів і послідовників: козаки напідпитку та інші напівказкові персонажі», - наголошується в повідомленні.

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