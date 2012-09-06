Козаки забили дошками двері в офіс Femen (фото)

Про це повідомляється на сайті «Femen».

«Офіс Femen обліпили вірні козаки. Щойно група людей, котра своїм виглядом нагадує масовку кінофільму «Тихий Дон», намагалася заблокувати вхід в офіс Femen на Михайлівській, 21. Скандуючи «За веру, царя и отечество!», помахуючи молотками і осавульськими нагайками, ряджені почали навхрест забивати вхідні двері», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що «Вірні козаки» прибили до одвірка табличку з написом «Бабі дорога – від печі до порогу».

Активістки Femen зберегли «самобутню табличку» і прибили її до дверей офісного туалету.

На сайті опубліковані фотографії забитих навхрест двома дошками дверей офісу з табличкою «Бабі дорога – від печі до порогу». На дошках написано «Вірне козацтво».

«Патріархат, як і будь-яка віджила система, постає перед нами у все безглуздіших формах. Свідченням тому архаїчно–комічні образи його ідеологів і послідовників: козаки напідпитку та інші напівказкові персонажі», - наголошується в повідомленні.