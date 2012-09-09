В Одесі водій «Мерседеса» застрелив чоловіка

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, за словами керівника ВЗГ Володимира Шаблієнка, «інцидент стався близько 4-ї години ранку. На тілі убитого виявлено три поранення від пістолетних куль, випущених 54-річним злочинцем, який зник на автомобілі з місця злочину».

Залишений ним Mercedes знайдено біля автомийки. Особу підозрюваного у вбивстві встановлено, додав В.Шаблієнко.