В Одесі водій «Мерседеса» застрелив чоловіка
15:32, 09 вересня 2012Суспільство
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Сьогодні в Одесі біля бару на Дніпропетровській дорозі був убитий 51-річний чоловік, який вступив у словесну суперечку з власником автомобіля Mercedes, що під’їхав до закладу.
Злочинець зробив три постріли
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, за словами керівника ВЗГ Володимира Шаблієнка, «інцидент стався близько 4-ї години ранку. На тілі убитого виявлено три поранення від пістолетних куль, випущених 54-річним злочинцем, який зник на автомобілі з місця злочину».
Залишений ним Mercedes знайдено біля автомийки. Особу підозрюваного у вбивстві встановлено, додав В.Шаблієнко.
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