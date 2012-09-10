Через «автомобільну війну» з Росією в Україні можуть подорожчати іномарки

Через запроваджений Росією "утилізаційний збір" українські автовиробники ризикують утратити російський ринок збуту, який є одим із найбільших.

Цей збір з 1 вересня Москва запровадила для всіх імпортних авто, пише ТСН. Автори новації не приховують, що таким чином вирішили захистити власний автопром. Свої зобов'язання перед вступом до СОТ про зниження мита для іноземних авто Росія таким чином обійшла - світові автовиробники лишилися ні з чим. Та не вони одні, бо й українські авто, які досі ввозили без мита, тепер різко зростуть у ціні. Наприклад, така вантажівка як КРАЗ, подорожчає аж на 17 тисяч доларів. КРАЗ наразі припинив поставки до Росії.

Прем'єр-міністр Микола Азаров тим часом заговорив про дзеркальні заходи, тобто про введення "утилізаційного збору" у відповідь. До вартості авто, якщо такі заходи будуть прийняті, він накинув 1000 доларів.

Але насолити лише росіянам не вийде, застерігають експерти. "Ми не можемо ввести якісь санкції тільки проти РФ. Утилізаційний збір платитимуть не тільки російські автомобілі, але і німецькі, японські", - пояснює директор аналітичної групи "Авоконсалтинг" Олег Омельницький.

Подорожчання іномарки на 1000 доларів Азаров називав гіпотетично, бо скільки саме становитиме український утилізаційний збір, в уряді ще не вирішили. Але суму можна малювати будь-яку, оскільки жодного стосунку до реальної утилізації ані в Росії, ані в Україні вона немає. Насправді в обох країнах господарям розтрощених в ДТП або гнилих від старості авто простіше лишити їх просто неба, ніж здати на утилізацію.