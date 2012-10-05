Офіційний курс валют на 5 жовтня

04:00, 05 жовтня 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 4 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1035.1734 (на 4 жовтня – 1031.4167)

10 RUR – 2.5684 (на 4 жовтня – 2.5623)

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