Офіційний курс валют на 5 жовтня
04:00, 05 жовтня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 4 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1035.1734 (на 4 жовтня – 1031.4167)
10 RUR – 2.5684 (на 4 жовтня – 2.5623)
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