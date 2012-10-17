Спад промвиробництва в Україні сягнув 7%

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У розрізі видів діяльності найгірші показники продемонстрували нафтопереробка і виробництво коксу – падіння становило майже 30% (70,6% порівняно з вереснем 2011 року). На 25% скоротилося виробництво електричного, електронного і оптичного устаткування. Виробничі показники машинобудування в цілому впали на 20% (79,9% порівняно з вереснем 2011 року).

Також спад виробництва зафіксований у металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів - на 9,4%, легкій промисловості — на 8,3%, обробці деревини і виробів з неї — на 9,4%. Спад виробництва також зафіксовано у видобувній промисловості - 0,5%. У видобуванні корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, спад становив 1,8%, тоді як у видобуванні паливно-енергетичних корисних копалини зафіксоване невелике зростання – на 0,6%.

Основне зростання виробництва у вересні 2012 року проти вересня 2011 року зафіксоване в хімічній і нафтохімічній промисловості - на 0,8%, у т.ч. у хімічному виробництві - на 0,9%.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у серпні 2012 року порівняно з серпнем 2011 року прискорився до 4,7% (у липні 2012 року проти липня 2011 року — спад 0,9%).

На думку експертів, зниження промислового виробництва в Україні у серпні 2012 року проти серпня 2011 року на 4,7%, в основному, викликано зменшенням глобального попиту на сталь.

Експерти відзначили, що показник промислового виробництва перейшов у негативну площину (січень-серпень 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року - спад 0,4%) вперше з початку поточного року.

У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно із зростанням на 11,2% у 2010 році.