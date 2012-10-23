В ООН погрожують Україні санкціями через викрадення російського опозиціонера

Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) глибоко занепокоєне зникненням російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва, яке відбулося 19 жовтня 2012 року у Києві.

Про це йдеться у заяві управління, оприлюдненій на сайті Агентства ООН у справах біженців.

У документі пояснили, що «особа звернулася до УВКБ ООН з проханням про надання міжнародного захисту, і його запросили для реєстрації в офісі виконавчого партнера УВКБ ООН, громадської організації, що надає безоплатну правову допомогу в Києві. Правовий консультант організації провів реєстраційне інтерв’ю і розпочав надання юридичної консультації. Під час перерви правовий консультант зв’язався з УВКБ ООН для обговорення ситуації, а пан Развозжаєв повідомив, що іде на обід в найближчу їдальню і залишив свої особисті речі в офісі. Коли він не повернувся на співбесіду, і юрист не зміг зв’язатися з ним по телефону, було негайно подано заяву про його зникнення до Солом’янського відділу РУ ГУ МВС України».

В УВКБ ООН застерегли, що держава може понести відповідальність за порушення норм законодавства щодо надання притулку.

«Система притулку, яка працює належним чином, передбачає, що особи, які звертаються про надання міжнародного захисту, можуть бути впевненими у справедливості і неупередженості системи притулку; що вони матимуть можливість подати відповідне звернення із дотриманням їх прав людини, зокрема права на повагу і захист їх особистих даних та фізичної недоторканності приймаючою країною. Повернення до країни походження всупереч існуючим процедурам може призвести до відповідальності країни за грубе порушення національного та міжнародного законодавства», - сказано у заяві.

УВКБ ООН сподівається, що відповідні правоохоронні органи проведуть ретельне розслідування цього випадку й очікує офіційних результатів цього розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом з координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових безпорядків", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

Автори фільму, що вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відео, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. За словами авторів картини, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" у Грузії, Україні та масових безпорядків у Білорусі.

Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін стверджує, що Л.Развозжаєв написав 10 листів рукописного тексту, де розповів про підготовку безпорядків.

21 жовтня Л.Развозжаєв був арештований Басманним районним судом Москви до 16 грудня.