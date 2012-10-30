Люди Ахметова огородять місце на Хрещатику

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Зокрема, в процесі роботи з організації майбутнього будівельного майданчика планується встановити огорожу потенційно небезпечної монтажної зони, організувати транспортно-складську зону на території внутрішнього периметру огорожі. Крім того, планується підготувати територію для установки конструкцій, які утримуватимуть фасад під час реконструкції і винесення зовнішніх мереж, а також провести додаткові геологічні дослідження.

У компанії повідомили, що дизайнерське рішення огорожі було розроблене міжнародним агентством Willard.

За даними компанії, у жовтні проект реконструкції ЦУМу було розглянуто на Консультаційній раді при Головному управлінні охорони культурної спадщини КМДА і позитивно оцінено більшістю учасників ради. На даний час проект проходить державну експертизу.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року компанія «ЕСТА Холдинг» розпочала підготовчі роботи за проектом реконструкції київського ЦУМу.

11 липня п.р. компанія «ЕСТА Холдинг» представила архітектурно-містобудівній раді при Головному управлінні містобудування і архітектури Києва архітектурний проект реконструкції столичного ЦУМу. Компанія має намір інвестувати в його реконструкцію понад 100 млн дол.

Компанія планувала переглянути варіант використання скла у фасаді планованого до реконструкції київського ЦУМу.

Довідка УНІАН. Компанія «Еста Холдинг» - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі "Донбас Палас" (Донецьк), "Опера" (Київ), "Park Inn" (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також низка проектів на стадії реалізації: багатофункціональний комплекс "Пушкінський" (Донецьк), ЦУМ (Київ). Група також є власником другої черги бізнес-центру "Леонардо" (Київ).

Київський ЦУМ увійшов до складу групи «ЕСТА» у 2010 р., після чого було ухвалено рішення про початок розробки проекту реконструкції будівлі.