В МВС сподіваються, що "за пару-трійку днів" зможуть ідентифікувати "труп Мазурка"

В Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що впродовж 2-3 днів експерти нададуть остаточну інформацію, чи є чоловік, тіло якого виявлено сьогодні в Києві, підозрюваним у вбивстві охоронців столичного «Каравану» Ярославом Мазурком.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Якщо експерти відкладуть усе і проведуть експертизу ДНК тіла у першу чергу, то результат може бути через пару-трійку днів», - зазначили в УЗГ.

Також у міліції не виключили, що кримінальна справа, порушена проти Я.Мазурка за підозрою в розстрілі охоронців «Каравану», може бути закрита, якщо підтвердиться, що знайдений чоловік з вогнепальним пораненням дійсно є він.

«Якщо підтвердиться, що знайдене тіло це він, то, можливо, справу буде закрито у зв’язку зі смертю підозрюваного», - зазначили в МВС.

При цьому в міністерстві підкреслили, що, водночас, міліція продовжить з’ясовувати, чи не переховував Я.Мазурка хтось або не надавав йому якусь допомогу, не повідомляючи про місце знаходження особи, яка підозрюється в скоєнні тяжкого злочину.

«Якщо це підтвердиться, то це вже буде інша кримінальна справа», - зазначили в МВС.

Разом з тим з офіційного сайту міністерства сьогодні вже прибрано інформацію про розшук Я.Мазурка, натомість така інформація ще залишається на офіційному сайті київської міліції та на сайті Інтерполу.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, «тіло чоловіка, схожого на підозрюваного у вбивстві охоронців у торговому центрі, знайдено 7 листопада в Києві. За попередніми висновками причина смерті – самогубство».

Як зазначається в повідомленні, «про те, що знайдено мертву людину, міліцію повідомив киянин, який вранці вигулював собаку. На місце негайно виїхала слідча-оперативна група, яка констатувала нещодавню смерть чоловіка, ззовні схожого на Мазурка, який помер від вогнепального поранення. В одязі знаходився паспорт на ім.’я Я.Мазурка та поруч виявлено зброю».

Довідка УНІАН. 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив. Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, на ім'я Ярослав Мазурок.