У Мазурка знайшовся послідовник: у Донецьку ножем у груди вдарив охоронця

15:28, 19 листопада 2012
Суспільство
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У Донецьку міліція затримала зловмисника, який ножем поранив у груди охоронця торгового центру «Золоте кільце».

Кайдани

Як повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції,  від чергового державної служби охорони у Ворошиловському райвідділі міліції м. Донецька надійшло повідомлення про те, що в торгово-розважальному центрі «Золоте кільце» спрацювала «тривожна кнопка».

Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце пригоди встановила, що невідомий наніс ножове поранення 31-річному співробітнику охорони торгового центру.

За словами правоохоронців, продавець копі-центру, розташованого в підземному переході, помітила, що невідомий громадянин намагається викрасти гроші зі столу. Жінка почала кричати, прибігли охоронці, які затримали незнайомця й провели до кімнати охорони.

Там зловмисник інсценував погане самопочуття й один із охоронців вивів його з підземного переходу на повітря. Присівши, імітуючи блювотний рефлекс, підозрюваний несподівано вдарив співробітника охорони ножем у груди, й швидко зник у підземному переході.

Потерпілого було доставлено до лікарні й прооперовано. Медики діагностували проникаюче колото-різане поранення з ушкодженням лівої легені й лівої частки печінки.

Підозрюваного було затримано співробітниками кримінального розшуку Ворошиловського й Будьоннівського райвідділів міліції. Ним виявився 31-річний безробітний житель Донецька, в 2007 році судимий за крадіжки, а також підсудний на момент скоєння злочину.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ст. 15 ч.1 ст.115 КК України (замах на вбивство).

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