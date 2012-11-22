У суботу у Києві запалять понад 10 тисяч свічок у пам'ять Голодомору

Цьогорічне вшанування пам’яті жертв Голодомору присвячене доброчинцям — тим людям, які в непростий час чинили добро, рятуючи від голоду співвітчизників у 1932—1933 роках.

Серед українців були ті, хто наважувався на мужні вчинки в часи, далекі від романтики та героїки. Мова йде про людей, які рятували інших від голодної смерті — роздавали, хліб, напували та зігрівали. Серед них — освітяни, лікарі, пересічні селяни, багатодітні матері.

Василь Івчук, директор школи с. Дударків Бориспільського району Київської області, врятував від голодної смерті десятки учнів школи. У 1938 році був розстріляний. Іван Картава, лікар з Березнегуватого, що на Миколаївщині, вже пухлих від голоду дітей збирав у лікарні і відгодовував. Такі доброчинці були в кожній ураженій штучним голодом області. Саме такі люди перетворили нас у народ, яким варто пишатися.

Молоді люди пронесуть у скорботній ході дві сотні свічок зі стрічками, на яких будуть вказані імена та прізвища людей, що рятували інших від голоду. Імена доброчинців збирали історики Володимир Тиліщак та Вікторія Яременко, незабаром вони будуть оприлюднені також у їхній книзі «Людяність у нелюдяний час».

Наносити написи на стрічки та роздавати хліб, випечений на пожертви громадян, розпочнуть перед початком ходи біля станції метро «Арсенальна».

Усіх киян та тих, хто має нагоду бути в Києві, Громадський комітет запрошує зібратися для спільного вшанування пам’яті жертв Голодомору.

14:00 — від м. «Арсенальна» хода рушить до Національного меморіалу жертв Голодомору.

15:00 — біля Національного меморіалу пам’яті жертв Голодомору розпочнеться панахида, яку відправлять Патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет, владика Богдан (Дзюрах), секретар Синоду єпископів УГКЦ, керівник Адміністрації Патріаршої курії. До участі запрошені представники всіх церков та релігійних організацій в Україні, дипломатичні представники, громадськість міста.

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої мільйони українців запалять свічки біля меморіалів Голодомору та на вікнах своїх домівок.

Громадський комітет зі вшанування пам’яті жертв Голодомору закликає усіх українців запалити о 16:00 свічку пам’яті на своєму вікні та прийти на жалобні заходи.

В усіх обласних центрах України на центральних площах пройдуть жалобні заходи, загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку пам’яті». Пом’януть жертв Голодомору 24 листопада також і в багатьох країнах світу.

До складу Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932—1933 років в Україні увійшли 37 знакових постатей у науковому, мистецькому та громадському житті країни: Ольга Богомолець, В’ячеслав Брюховецький, Володимир В’ятрович, Володимир Василенко, Іван Васюник, Василь Вовкун, Анатолій Гайдамака, Дмитро Гнатюк, Петро Гончар, Іван Дзюба, єпископ Євстратій (Зоря), Андрій Жолдак, Микола Жулинський, Євген Захаров, Олександр Іванків, Геннадій Іванущенко, Сергій Квіт, Андрій Когут, Роман Круцик, Ніла Крюкова, Станіслав Кульчицький, Неля Лавриненко, Олександр Максимчук, Василь Марочко, Ніна Матвієнко, Марія Матіос, Олекса Петрів, Мирослав Попович, Олег Рибачук, Стефан Романів, Євген Сверстюк, Михайло Свистович, Володимир Сергійчук, Євген Станкович, Лесь Танюк, Володимир Тиліщак, Ігор Юхновський.

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