Янукович доручив Пшонці розслідувати загибель журналіста Данилова

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович у дорученні генеральному прокурору Віктору Пшонці, повідомляє прес-служба глави держави.

«Прошу забезпечити повне, об’єктивне та неупереджене вивчення всіх обставин загибелі журналіста Юрія Данилова та вжити за результатами цієї роботи вичерпних заходів реагування відповідно до законодавства», - йдеться у дорученні Президента Ген прокурору.

Про результати проведеної роботи генпрокурор має доповісти Президентові до 20 грудня, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада після хокейного матчу між збірними України та Польщі, що відбувався у київському Палаці спорту, загинув спортивний журналіст Ю.Данилов. Очевидці трагедії стверджують, що журналіст загинув з вини працівників Палацу спорту, які поспішали підготувати арену для концерту. Ю.Данилов проходив через тунель, яким зазвичай проходять хокеїсти в роздягальні, а працівники тим часом розсунули „трап“, внаслідок чого журналіст упав у 10-метрову яму і розбився.