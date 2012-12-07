Другий випуск казначейських зобов'язань може стати вдаліше першого - експерти

Враховуючи темпи продажів, успішність другого випуску державних облігацій може перевищити показники першого. До такого висновку прийшли експерти в ході засідання круглого столу "Державні казначейські зобов'язання в іноземній валюті: аналіз результатів першої емісії та подальші перспективи", яке відбулося 6 грудня в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини".

"Перший випуск був дуже успішним. Ми прогнозуємо, що так буде і надалі. Перший випуск дуже швидко розійшовся серед населення, сподіваємося, що другий розійдеться ще швидше", - зазначив Олександр Нестеренко, заступник департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку.

Багато хто з присутніх також акцентували увагу на тому, що успішність казначейських зобов'язань серії "А" дозволяє робити сміливі прогнози щодо другого випуску цінних паперів. "Що стосується привабливості даного фінансового інструменту, то результат розміщення першого випуску говорить сам за себе. Уряд дав населенню новий і надійний інструмент. І привабливість цього інструменту, в першу чергу, в невисокій ставці і гарантії держави ... Я думаю, що проект казначейських зобов'язань серії "Б" буде також успішним, як перший ", - зазначив Дмитро Олійник, керуючий партнер Pro Capital Group. У той же час деякі учасники дискусії зізналися, що не очікували такої популярності казначейських зобов'язань у населення. "Я не очікував, що після кризи люди почнуть охоче вкладати гроші в цінні папери на два роки з дуже високим номіналом. Особливо після неуспішного випуску в 2009 році. Мене дуже вразило, що в перші два тижні продажів першої серії було розміщено 86 млн. доларів , якщо я не помиляюся ", - сказав Тарас Котович, аналітик Групи компаній" Інвестиційний капітал Україна ". Однією з причин популярності даного виду вкладень учасники круглого столу вважають його інноваційність на вітчизняному ринку. Не беручи до уваги доларових депозитів, це єдиний методів валютних інвестицій, доступний населенню. "Випускати цінні папери - це ініціатива Нацбанку, але реалізація випуску здійснена урядом, Мінфіном. Зараз вибір інвестиційних інструментів обмежений, за кордоном - це широка палітра інструментів. В Україні інвестор обмежений банківськими депозитами у гривні та в іноземній валюті. Ми вважаємо, що це перший крок на шляху наповнення ринку новими інвестиційними інструментами ", - підкреслив Олександр Дубіхвост, директор департаменту з управління валютним резервом та здійсненням операцій на відкритому ринку НБУ.

Експерти акцентували увагу на тому, що збільшення числа власників державних цінних паперів автоматично призведе до зростання бажаючих скористатися даним інвестиційним інструментом. "На сьогоднішній день внутрішні запозичення - це дуже перспективно. Чим більше людей будуть практично пробувати цей інструмент, тим краще будуть розуміти, що він дуже надійний і приносить стабільний, гарантований дохід", - підкреслив Ігор Івасів, доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи , директор Інституту кредитних відношень КНЕУ.

Важливу роль у підвищенні популярності казначейських зобов'язань відіграє роз'яснювальна робота, яка проводиться як на рівні держави, так і на рівні конкретних роздрібних відділень Ощадбанку. "5 вересня 2012 року ми випустили першу партію казначейських зобов'язань. Перша серія була розміщена серед фізичних осіб. Кошти від розміщення пішли в державне казначейство. Інструмент доступний, необхідно залучати просвітницько-роз'яснювальну службу. У кожному відділенні Ощадбанку, якщо запитають про казначейські зобов'язання, людині розкажуть і все доступно пояснять. Треба створити цілу мережу дистрибуції державних паперів по Україні з комфортним та зрозумілим сервісом ", - вважає Галина Пахачук, директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Мінфіну. Однак частина експертів висловили думку про недостатню інформованість ряду верств населення про вигоди державних цінних паперів. Так, Галина Кучер, доцент кафедри фінансів КНТЕУ, наголосила на необхідності більш активної просвітницької роботи в молодіжному середовищі. "Перспектива серії" А "була прогнозованою. Я хочу показати студентам цей документ, їм буде цікаво. Думаю, що необхідно провести рекламну кампанію через мережу Інтернет, тому що не всі знають про цей інструмент, а необхідно, щоб більша частина населення була поінформована" , - сказала експерт.