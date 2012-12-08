Два райони Миколаєва залишилися без тепла

Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні МНС України у Миколаївській області, 8 грудня о 2.12 на Миколаївській ТЕЦ стався перепад тиску, який призвів до прориву мереж на теплотрасах ТЕЦ і житлових будинків. Через прорив тимчасово обмежено подачу теплоносія до абонентів двох районів Миколаєва. Також зафіксовані прориви тепломереж у квартирах житлових будинків.

Для пошуку місця прориву та усунення причин аварії залучено 17 аварійно-відновлювальних бригад ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» та 75 співробітників. Для відновлення мереж теплопостачання житлових будинків працює 4 аварійних бригади житлово-комунальноного підприємства «Південь».

О 10.00 відбулось засідання обласного штабу з ліквідації наслідків аварії під головуванням керівника облдержадміністрації Миколи Круглова, який доручив керівному складу усіх підприємств та відомств розібратися в причинах виникнення аварії та вжити в найкоротший термін усіх необхідних заходів щодо усунення наслідків аварії. Також було вирішено відкрити пункти обігріву у Ленінському районі біля кінотеатру «Юність» та у підвальному приміщенні будинку побуту «Ювілейний» на просп. Миру 2.

О 10.30 у малому залі міськвиконкому відбулось засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС. У Територіальному управлінні МНС у Миколаївській області наразі працює оперативна група, яка координує роботи з ліквідації аварії.

На місце вилетіла оперативна група Міністерства надзвичайних ситуацій України на чолі з директором Департаменту управління рятувальними силами Григорієм Марченком.

Ремонтно-відновлювальні роботи планується завершити до кінця дня.

МНС закликає мешканців Миколаєва негайно звертатись до комунальних служб або за телефоном 15-88, а також за номером екстреного виклику «101» у разі виявлення проривів тепломереж у квартирах, підвалах та на вулицях.