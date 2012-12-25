Вчителька, яку виселяють з квартири на Печерську, погрожує самоспаленням

Вчителька Ніна Москаленко заявляє, що вчинить акт самоспалення, якщо апеляційний суд залишить в силі рішення Печерського районного суду Києва про виселення її з власного будинку у центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу у Верховній Раді України, який проводився за участю народного депутата Володимира Ар’єва.

«Уже 8 місяців мене тероризують. Я не винна, що я все життя прожила на Печерську, і комусь сподобалась зараз дуже моя земля», - заявила Н.Москаленко.

«Якщо Апеляційний суд залишить в силі рішення судді Вовка, то я прийду до Верховної Ради, обіллюсь бензином і підпалюсь», - додала вона.

Жінка також спростувала повідомлення правоохоронних органів про надання їй охорони.

За її словами, коли рейдери захоплювали її землю, то заявляли, що їй не під силу «воювати з народним депутатом Грицаком із Партії регіонів». Вона зазначила, що намагалася зустрітися з Василем Грицаком. Вчителька припустила, що його могли обмовити, й він немає жодного стосунку до конфлікту навколо її землі. Жінка додала, що хотіла зустрітися з ним, обговорити ситуацію, але їй не вдалось цього зробити. За словами Н.Москаленко, після цих звернень їй «стало ще гірше».

У свою чергу В.Ар’єв заявив, що ряд народних депутатів готові звернутися з поданням до Вищої ради юстиції, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо притягнення судді Печерського суду Сергія Вовка до дисциплінарної відповідальності за ухвалення незаконного рішення про виселення вчительки з її будинку.

За інформацією ЗМІ, київська вчителька Н.Москаленко мешкає в будинку у центрі Києва, біля Ботанічного саду. Землю під будинком у вчительки невідомі намагаються забрати вже впродовж року. Орієнтовно ділянку в 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у три мільйони доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник іншої третини будинку невідомий. Однак із квітня від цього власника на адресу Н.Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.

За рік, попри численні заяви Н.Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Натомість міліція порушила проти неї ряд кримінальних справ.

У грудні цього року суддя Печерського райсуду Сергій Вовк виніс рішення про виселення Н.Москаленко, її сина та матір.

Як повідомляв УНІАН, учора, 24 грудня, прокуратура Києва зобов’язала міліцію цілодобово охороняти будинок по провулку Землянському, 14, де проживає вчителька Н.Москаленко.

Крім того, прокуратура вимагає притягнути до відповідальності працівників Печерського райуправління міліції, які не розглянули належним чином звернення Н.Москаленко та не забезпечили поновлення її конституційних прав.

«Встановлено, що Н.Москаленко впродовж останніх декількох місяців шість разів зверталася до Печерського райуправління міліції із заявами про підроблення документів на спадщину, блокування невідомими особами проходу до її будинку, повалення паркану та побиття вікон, а також щодо пошкодження невідомими мережі електропостачання, отруєння її собаки та стосовно погроз, що надходять на її адресу від невстановлених осіб.

Як з’ясувалося, усі заяви Н.Москаленко міліцією було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте належних заходів до встановлення осіб, причетних до вчинення цих правопорушень, а також безпечного її проживання не вжито. Звернення вчительки тривалий час залишалися неперевіреними», - повідомляла прес-служби прокуратури.