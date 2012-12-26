Міліція обіцяє вчительці, яку виживають з квартири, цілодобову охорону

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, до Печерського райуправляння столичної міліції впродовж останніх декількох місяців шість разів зверталася Н.Москаленко, яка мешкає в будинку по провулку Землянському,14, із заявами про підроблення документів на спадщину, блокування невідомими особами проходу до її будинку, повалення паркану та побиття вікон, а також щодо пошкодження невідомими мережі електропостачання, отруєння її собаки та стосовно погроз, що надходять на її адресу від невстановлених осіб.

Усі заяви, подані Н.Москаленко, міліцією було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, триває слідство. Правоохоронцями вживаються усі заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення цих правопорушень.

Задля забезпечення безпечного проживання мешканців зазначеного будинку міліція Печерського райуправління цілодобово охоронятиме будинок.

За інформацією ЗМІ, вчителька Н.Москаленко мешкає в будинку у центрі Києва, поблизу Ботанічного саду. Землю під будинком у вчительки невідомі намагаються забрати вже впродовж року. Орієнтовно ділянку в 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у три мільйони доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник іншої третини будинку невідомий. Однак із квітня від цього власника на адресу Н.Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.

За рік, попри численні заяви Н.Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Натомість міліція порушила проти неї ряд кримінальних справ.

У грудні цього року суддя Печерського райсуду Сергій Вовк виніс рішення про виселення Н.Москаленко, її сина та матір.

24 грудня прокуратура Києва зобов’язала міліцію цілодобово охороняти будинок Н.Москаленко.

Крім того, прокуратура вимагає притягнути до відповідальності працівників Печерського райуправління міліції, які не розглянули належним чином звернення Н.Москаленко та не забезпечили поновлення її конституційних прав.

«Встановлено, що Н.Москаленко впродовж останніх декількох місяців шість разів зверталася до Печерського райуправління міліції із заявами про підроблення документів на спадщину, блокування невідомими особами проходу до її будинку, повалення паркану та побиття вікон, а також щодо пошкодження невідомими мережі електропостачання, отруєння її собаки та стосовно погроз, що надходять на її адресу від невстановлених осіб.

Як з’ясувалося, усі заяви Н.Москаленко міліцією було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте належних заходів до встановлення осіб, причетних до вчинення цих правопорушень, а також безпечного її проживання не вжито. Звернення вчительки тривалий час залишалися неперевіреними», - повідомила прес-служби прокуратури.