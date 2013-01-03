Податкова назвала ставки єдиного податку для «спрощенців»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби в Києві з посиланням на положення Податкового кодексу, що набули чинності з 1 січня 2013 року, якими встановлюються ставки єдиного податку для фізичних осіб – суб'єктів підприємництва, що використовують спрощену систему оподаткування. «Таким чином, у 2013 році щомісячний розмір єдиного податку для суб'єктів підприємництва, що використовують спрощену систему оподаткування, становитиме 114,7 грн для платників податків 1-ї групи і 229,4 грн - для платників податків 2-ї групи», - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи відносяться дрібні підприємці з розміром доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають розмір доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 робітників. До третьої групи відносяться фізичні особи-підприємці з розміром доходу не більш як 3 млн грн і кількістю найманих робітників до 20 осіб. Для таких підприємців ставка податку встановлена на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ або без ПДВ ведеться їх діяльність. До четвертої групи відносяться підприємці або юридичні особи з розміром доходу не більш як 5 млн грн, правом наймати до 50 робітників і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, що набули чинності з 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена, зокрема, було введено 5-у і 6-у групи «спрощенців».

Як повідомляв УНІАН, обсяг надходжень до державного бюджету від сплати єдиного податку підприємцями, що працюють за спрощеною системою оподаткування, за 10 місяців 2012 року становив 2,9 млрд грн, що втричі більше від торішнього показника.

У державному бюджеті на 2013 рік розмір збору єдиного податку передбачено у сумі 4,572 млрд грн.

Нагадаємо також, що 24 грудня указом Президента України Віктора Януковича на базі Державної податкової служби і Державної митної служби було створено Міністерство доходів і зборів. Міністром був призначений Олександр Клименко, який очолює Державну податкову службу з листопада 2011 року.