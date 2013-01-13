Мешканці багатоповерхівки, що вибухнула у Харкові, повертаються у квартири

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, сьогодні, 13 січня, з мешканцями пошкодженої шістнадцятиповерхівки зустрівся міський голова Геннадій Кернес.

Він зазначив, що зараз повертаються додому мешканці квартир на всіх поверхах, окрім 9,10,11 поверхів, які постраждали найбільше. При цьому ті, хто вселяються, можуть ще залишатися в готелі, поки упорядковуватимуть свої квартири.

«Сьогодні ми повернули життя в цей будинок. Але штаб продовжує працювати, оскільки ще не всі мешканці заселені», - сказав Г.Кернес.

Мер підкреслив, що мешканці квартир, які постраждали найбільше, повернуться додому до кінця січня.

Г.Кернес наголосив, що в будинку відновлена ліфтова шахта, яка була сильно пошкоджена, встановлено новий ліфт, відбудовані зруйновані стіни, проведений необхідний ремонт у квартирах, які були пошкоджені частково, відремонтований під'їзд. У всьому будинку повністю поміняли комунікації: в квартирах є гаряча та холодна вода, каналізація, електроенергія, тепло.

Мер нагадав, що оплата за послуги ЖКГ не нараховуватиметься мешканцям будинку до 1 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку у Харкові стався вибух газу. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждало близько 10 осіб. Кількох із них з травмами різних ступенів важкості було госпіталізовано.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4 квартирах. Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, а також несучу конструкцію зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно 4 квартир.

За даними мера Харкова Геннадія Кернеса, правоохоронці затримали чоловіка, який заніс газовий балон у будинок по проспекту Московському, 248-Г і залишив його на 10-му поверсі. Затриманим виявився батько загиблих дітей, який не проживав разом з родиною. «Він заніс 20-літровий балон і поставив його на 10-му поверсі», - повідомив Г.Кернес.

За попереднім висновком фахівців «Харківміськгазу», вибух у багатоповерхівці міг статися через занесення пошкодженого балона зі скрапленим газом.