На Рівненщині хлопець влаштував стрілянину у кафе: 8 поранених

Як повідомляє сайт МВС, криваву розправу 22-річний молодик влаштував у приміщенні кафе в одному з селищ Володимирецького району. Всередину заходити не став — стріляв у вікно. Усі восьмеро потерпілих - віком від 17 до 25 років.

Працівники міліції гарячими слідами затримали стрільця. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Кузнецовського міськвідділу.

Зброю, із якої стріляв підозрюваний — незареєстровану гладкоствольну рушницю – вилучено та направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС.

Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.