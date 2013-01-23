У Донецьку колишній працівник ЖЕКу підробляв шахраєм

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськвідділу міліції, до правоохоронців звернулася мешканка одного з багатоповерхових будинків Ленінського району із заявою, що стосовно неї скоєно шахрайство. Так, вона розповіла, що до неї в квартиру постукав невідомий хлопець і, представившись працівником ЖЕКу, повідомив, що його викликали сусіди для усунення протікання в каналізаційній системі. Шахрай застав жінку зненацька, заявивши, що вона заливає жителів нижнього поверху, і їй необхідно буде робити дорогий ремонт. Щоб запобігти конфлікту між сусідами, чоловік запропонував свої послуги з ремонту каналізації. Відчувши свою провину, жінка була готова на будь-які витрати, щоб не стати об'єктом громадського осуду, тому з легкістю передала «сантехніку» гроші в сумі 286 гривень на придбання будматеріалів.

Чоловік, отримавши гроші, зник у невідомому напрямку. Пізніше мешканка дізналася від сусідів, що сантехніка ніхто не викликав і ніяких проблем з каналізацією немає.

Потерпіла вказала міліції, що шахрай був одягнений у спецодяг жовтогарячого кольору, яку зазвичай носять техпрацівників житлово-комунальних контор.

В результаті оперативних дій міліції підозрюваного у даному шахрайстві було затримано. Ним виявився раніше засуджений житель Петровського району, який раніше працював в одному з ЖЕКів Донецька і перебував у розшуку за невиконання рішення районного суду. Під час перевірки даної особи на причетність до аналогічних злочинів на території міста, з'ясувалося, що він вже не раз обманював городян, збираючи гроші нібито на придбання будматеріалів для ремонту сантехніки.

В даний час чоловік дав свідчення, стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (шахрайство, вчинене повторно) КК України. Обрано запобіжний захід - арешт.