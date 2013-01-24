Посол США і віце-прем’єр-міністр України обговорили залучення інвестицій

Про це УНІАН повідомила прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.

«Головне завдання влади –створювати умови для розвитку економіки, для взаємовигідної співпраці вітчизняного та закордонного бізнесу. Як державний менеджер, я завжди готовий сприяти реалізації конкретних проектів розвитку. Це стосується і фінансових інвестицій і залучення кращих експертів та практик», - сказав Олександр Вілкул.

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт привітав Олександра Вілкула з призначенням на високу державну посаду і висловив впевненість в подальшій плідній співпраці. «Ми будемо продовжувати нашу тісну співпрацю з Вами, що триває вже третій рік. Мене завжди вражали якісні результати Вашої роботи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Я розумію, що є багато проблем, які потрібно вирішувати. Проте Ваш підхід, на моє переконання, дозволить Вам виконати завдання, поставлені перед Вами керівництвом держави».

Під час зустрічі були обговорені питання залучення американських інвестицій в проекти розвитку інфраструктури, транспорту та комунальної галузі України.

«Ефективна співпраця українського та американського бізнесу буде підтримана і надалі. Адже спільні проекти – це не тільки економічний, але й репутаційний чинник розвитку нашої держави», - сказав Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул.