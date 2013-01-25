МЗС радить українцям не літати в Лівію
22:25, 25 січня 2013Суспільство
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Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утримуватися від поїздок до Лівії у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території країни.
Українцям радять оминати Лівію / Фото: Polittech.org
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.
«У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Лівії, у тому числі із постійною загрозою скоєння терористичних актів в Бенгазі, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утримуватися на даному етапі від поїздок до зазначеної країни», - йдеться в повідомленні.
В разі потрапляння у надзвичайні ситуації МЗС радить українцям невідкладно звертатися до Посольства України в Лівії за номером телефону: +21821 360 86 65/64, який працює цілодобово, або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044238 16 57.
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