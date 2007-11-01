Загроза вибуху в Макіївці: від газу відключили 585 будинків і три дитсадки

У Макіївці (Донецька обл.) з метою запобігання вибуху відключено від газопостачання 585 багатоквартирних і приватних будинків.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного облуправління МНС, 31 жовтня близько 17.30 на пульт зв`язку оперативно-диспетчерської служби міськуправління МНС надійшло повідомлення про спалах сміття на несанкціонованому звалищі на вулиці Українській в Гірницькому районі. Пожежники, які прибули на місце встановили, що на відкритій території, на площі 10 кв.м тліє сміття, частина якого опинилася в газопровідному колодязі. Бійці МНС ліквідували загоряння, після чого з`ясувалося, що вогнем пошкоджено два гумово-тканинні компенсатори клапана скидання тиску газу.

О 17.45 аварійна бригада служби міськгазу почала роботи з відключення подачі газу на ділянку газопроводу діаметром 325 мм (середній тиск на газопроводі становив 3 атм). О 18.40 подачу газу бути повністю припинено.

У результаті тимчасово без газопостачання залишилося 52 будинки різної поверховості, а також 533 приватні будинки. Крім того, від газу було відключено три дитсадки і дві котельні (загалом 3379 абонентів).

У даний час загрози населенню і навколишньому середовищу немає. На місці події проводяться роботи із заміни пошкоджених компенсаторів.

Від Головного облуправління до ліквідації аварійної ситуації залучалися три одиниці техніки і 10 осіб особового складу.