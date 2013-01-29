Прокуратура зайнялася тюремщиками після скарги ув’язнених до Євросуду

Слідчим відділом слідчого управління прокуратури Сумської області після винесення вироку Європейським судом з прав людини за скаргою двох громадян, нині засуджених до довічного позбавлення волі, розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов’язків службовими особами Сумського слідчого ізолятората Роменської виправної колонії № 65 даних установ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, двоє засуджених звернулися до Європейського суду з прав людини зі скаргою на дії посадовців Сумського СІЗО та Роменської ВК № 65. Цей суд розглянув справу і наприкінці грудня констатував порушення прав цих осіб під час їх перебування в установі попереднього ув’язнення (СІЗО) та виконання покарань і зобов’язав Уряд України сплатити кожному із засуджених по 7 тисяч євро.

Зокрема Європейським судом встановлено, що під час кримінального переслідування стосовно цих громадян було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак у Сумському СІЗО, де ті перебували до винесення вироку, не забезпечені належні умови тримання арештованих. Крім того, службовими особами СІЗО та Роменської ВК № 65 допускались факти, коли кореспонденція заявників не надсилалась адресатам.

Кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків службовими особами, що завдало істотної шкоди правам двом громадянам нині засудженим до довічного позбавлення волі, у п’ятницю, 25 січня внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України.