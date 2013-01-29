Прокуратура зайнялася тюремщиками після скарги ув’язнених до Євросуду
Прокуратура Сумської області після вироку Європейського суду за скаргою засуджених почала розслідування стосовно посадовців СІЗО.
Слідчим відділом слідчого управління прокуратури Сумської області після винесення вироку Європейським судом з прав людини за скаргою двох громадян, нині засуджених до довічного позбавлення волі, розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов’язків службовими особами Сумського слідчого ізолятората Роменської виправної колонії № 65 даних установ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, двоє засуджених звернулися до Європейського суду з прав людини зі скаргою на дії посадовців Сумського СІЗО та Роменської ВК № 65. Цей суд розглянув справу і наприкінці грудня констатував порушення прав цих осіб під час їх перебування в установі попереднього ув’язнення (СІЗО) та виконання покарань і зобов’язав Уряд України сплатити кожному із засуджених по 7 тисяч євро.
Зокрема Європейським судом встановлено, що під час кримінального переслідування стосовно цих громадян було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак у Сумському СІЗО, де ті перебували до винесення вироку, не забезпечені належні умови тримання арештованих. Крім того, службовими особами СІЗО та Роменської ВК № 65 допускались факти, коли кореспонденція заявників не надсилалась адресатам.
Кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків службовими особами, що завдало істотної шкоди правам двом громадянам нині засудженим до довічного позбавлення волі, у п’ятницю, 25 січня внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України.