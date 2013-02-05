Обама підписав закон, що запобігає дефолту США
08:51, 05 лютого 2013Суспільство
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Президент США Барак Обама підписав закон, що знімає необхідність до 19 травня підвищувати межу держборгу.
Межа держборгу в США на даний момент складає $ 16,394 трильйона / Фото: Official White House Photo
Як повідомляє РІА Новости, законопроект передбачає продовження фінансування статей бюджету з оплати міжнародних зобов'язань США, що дозволяє країні уникнути оголошення технічного дефолту.
Білий дім підтримав законопроект, хоча і заявив, що волів би не відтерміновувати вирішення питання, а узгодити його на довгостроковий період. Раніше, 23 січня, законопроект прийняла Палата представників, 31 січня його схвалив Сенат.
Межа держборгу в США на даний момент складає 16,394 трильйона доларів, в останній раз вона підвищувалася в кінці січня 2012 року. Країна подолала цю межу 31 грудня 2012 року, проте Мінфін вжив заходи, необхідні для продовження обслуговування боргу до теперішнього часу.
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