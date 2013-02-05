Обама підписав закон, що запобігає дефолту США

Як повідомляє РІА Новости, законопроект передбачає продовження фінансування статей бюджету з оплати міжнародних зобов'язань США, що дозволяє країні уникнути оголошення технічного дефолту.

Білий дім підтримав законопроект, хоча і заявив, що волів би не відтерміновувати вирішення питання, а узгодити його на довгостроковий період. Раніше, 23 січня, законопроект прийняла Палата представників, 31 січня його схвалив Сенат.

Межа держборгу в США на даний момент складає 16,394 трильйона доларів, в останній раз вона підвищувалася в кінці січня 2012 року. Країна подолала цю межу 31 грудня 2012 року, проте Мінфін вжив заходи, необхідні для продовження обслуговування боргу до теперішнього часу.