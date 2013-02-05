Україна дорозмістила 10-річні євробонди на $1 мільярд для поповнення резервів

Про плани України провести це дорозміщення оператори фінансового ринку повідомили 4 лютого.



Наприкінці листопада 2012 року Україна здійснила випуск десятирічних єврооблігацій на 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних.

Ці боргові папери, організаторами розміщення яких стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон. Початковий орієнтир дохідності випуску був у районі близько 8,0%.

Інвестиційні аналітики назвали тоді випуск суверенних євробондів «вдалим», таким, що дозволив уряду закрити на якийсь час першочергові потреби в коштах і знизив дохідність валютних ОВДП на аукціонах Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол. Дохідність до розміщених паперів становила у вересні 7,46%.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може запозичити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього і внутрішнього боргу Україні в поточному році необхідно направити приблизно 13,7 млрд дол. порівняно з 12 млрд дол. у 2012 році.