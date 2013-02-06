Україна представить у Лондоні 8 інвестиційних проектів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомила Владислава Білоцька, директор Українського бізнес-центру в Лондоні – одного з організаторів заходу.

За її словами, співробітництво в секторі малого та середнього бізнесу має значний потенціал, проте діалог між інвесторами й потенційними реципієнтами досі не налагоджено. «Є інвестори, готові вкладати в українські проекти до 30-50 млн доларів, проте ми спостерігаємо повну відсутність діалогу в цій сфері. Його необхідно налагодити, й тому сам факт заявки та проведення роуд-шоу вкрай важливий. Тим більше, що ця ідея виношувалася близько двох років», - звернула увагу В.Білоцька.

Згідно з планом, у роуд-шоу буде представлено 8 інвестиційних проектів, серед яких - організація виробництва біоантифризу на Черкаському заводі автохімії (з орієнтовним обсягом вкладень 12-15 млн доларів), реалізація проекту з будівництва доступного житла (з орієнтовним обсягом вкладень 10-30 млн доларів), проект зрошування сільськогосподарських земель у Херсонській області (4 млн доларів). Крім того, в загальному портфелі пропозицій є проекти у сфері телекомунікацій, старт-апи у галузі IT, проекти будівництва декількох заводів, зокрема фармацевтичного, заводу сталевих радіаторів, деревообробного комбінату й заводу з виробництва енергоощадного обладнання для харчової промисловості.

За словами організаторів роуд-шоу, загальний обсяг залучених інвестицій становитиме не менше 150 млн доларів.

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Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2012 року в економіку України іноземні інвестори вклали 4,319 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 8,9% менше показника за аналогічний період 2011 року (4,742 млрд дол.). За інформацією Державної служби статистики України, загальний обсяг внесених із моменту інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2012 року становив 52,674 млрд дол., що на 5,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2012 року і з розрахунку на одного українця становить 1 157 дол. Інвестиції надходили з 129 країн світу.

Основними країнами-інвесторами України залишаються Кіпр – 15,076 млрд дол., Німеччина – 7,433 млрд дол., Нідерланди – 5,041 млрд дол. і Російська Федерація – 3,706 млрд дол.

За даними Держстату, обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в українську промисловість, становить 16,866 млрд дол. (32% загального обсягу), в фінансовий сектор - 15,702 млрд дол. (29,8%).