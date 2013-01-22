Посол Швейцарії: інвестори не хочуть вкладати в країну, де суди не є незалежними

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам в рамках конференції українсько-швейцарського проекту «Підтримка судової реформи в Україні».

«Суди ще не досягли повної незалежності в Україні, і над цим ще треба працювати», - сказав він.

За словами посла, важливо, щоб суспільство розуміло необхідність судової незалежності і боролося за таку незалежність.

Він також вважає, що якщо судді будуть незалежними і ухвалюватимуть незалежні рішення, то в Європейському суді з прав людини буде менше скарг від громадян України.

Крім того, посол зазначив, що ще одним негативним явищем є недовіра до судової системи. «Якщо судова система не є незалежною, люди не віритимуть в судову систему і тоді не віритимуть в інші державні інституції, а кожна держава потребує довіри своїх громадян», - сказав він.

На переконання посла, інвестори не хочуть вкладати свої інвестиції в країну, де судова система не є незалежною, і це заважає економічному розвитку країни.

«Ніхто не хоче інвестувати в таку систему, а в разі здійснення інвестицій інвестори будуть уникати будь-яких контактів з судовою системою. Чимало бізнесових структур вважає кращим судитися в Лондоні або Швейцарії, це, напевно, свідчить про якусь недовіру до власної національної судової системи», - додав посол.