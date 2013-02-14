Очевидці аварії літака в Донецьку бачили, як люди вилазили із щілин і молилися

Про це пише газета "Сегодня" з посиланням на джерело.

«Літак сідав в густому тумані - видимість становила не більше трьох метрів. З першого разу приземлитися не вдалося, і він пішов на друге коло. При повторному приземленні шасі зачепилося за електроопору, після чого у лайнера відвалився хвіст, і він звалився».

Водночас Держслужба з надзвичайних ситуацій висунула попередню версію події: при здійсненні аварійної посадки лайнер виїхав за межі злітно-посадкової смуги, після чого перекинувся і розламався.

Чемпіон з пілотажу Микола Тарасевич розповів виданню, що Ан-24 - це дуже хороший борт, який літає по всьому світу. «Технічні неполадки, можливо, могли мати місце. Однак, я вважаю, що, найімовірніше, причиною катастрофи став людський чинник. Пілот, можливо, не розрахував видимість».

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Очевидці НП розповіли, що люди вилазили із щілин і величезних дірок, які утворилися при катастрофі, усі вони перебували в стані сильного шоку, молилися. «Це диво, що літак не вибухнув, інакше живих б не залишилося», - розповів мер Донецька Олександр Лук'янченко.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією офіційного сайту аеропорту, «13 лютого в аеропорту Донецьк сталася надзвичайна пригода при посадці літака АН-24 авіакомпанії «Південні авіалінії», що летів рейсом 8971 «Одеса - Донецьк», на борту знаходилося 36 пасажирів і 8 членів екіпажу» .