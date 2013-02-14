Пасажири палаючого Ан-24 розповіли, як врятувалися

Їх розповідь записав на відео "П'ятий канал".

"Ми йшли на зниження вже, після чого ми відчули, що швидкість літака збільшується, після чого почався крен вліво. Сталося зіткнення із землею, після чого літак зім'яло в прямому сенсі як консервну бляшанку. Тобто завдяки тій тріщині, яка утворилася в літаку, ми змогли вчасно залишити літак до загоряння ", - вважає пасажир Олег Ошека.

"Якби, мабуть, не ця тріщина, то ми б звідти не вибралися", - вважає інший пасажир Дмитро Вербицький.