Пасажири палаючого Ан-24 розповіли, як врятувалися
06:23, 14 лютого 2013Разное
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Пасажири, які вижили в авіакатастрофі під Донецьком, вважають, що врятувалися завдяки тріщині, яка виникла у фюзеляжі розломаного навпіл літака Ан-24.
Пасажири розповіли як врятувалися після аварії літака
Їх розповідь записав на відео "П'ятий канал".
"Ми йшли на зниження вже, після чого ми відчули, що швидкість літака збільшується, після чого почався крен вліво. Сталося зіткнення із землею, після чого літак зім'яло в прямому сенсі як консервну бляшанку. Тобто завдяки тій тріщині, яка утворилася в літаку, ми змогли вчасно залишити літак до загоряння ", - вважає пасажир Олег Ошека.
"Якби, мабуть, не ця тріщина, то ми б звідти не вибралися", - вважає інший пасажир Дмитро Вербицький.
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